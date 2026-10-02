A Divisão de Acesso do Campeonato Goiano entra em sua reta final. Restam apenas três rodadas, e a 16ª rodada chega com uma disputa equilibrada pelas duas primeiras posições, que garantem o acesso à elite do futebol goiano. O líder Rio Verde pode garantir o acesso antecipado já nesta rodada. Na parte de baixo da tabela, a luta contra o rebaixamento também segue acirrada.\nA rodada começa na noite desta sexta-feira (2), quando Mineiros e Morrinhos se enfrentam às 19h30, no Estádio Odilon Flores. As duas equipes têm 22 pontos e estão na primeira metade da tabela. O Morrinhos é o 4º colocado, enquanto o Mineiros ocupa a 5ª posição. Ambos ainda têm chances matemáticas de entrar no G2 e estão a três pontos do 2º colocado, Bom Jesus, que soma 25.\nSomente a vitória interessa aos dois times, que ainda sonham com o acesso. Um empate, porém, seria um resultado ruim para ambos, já que chegariam aos 23 pontos e, dependendo dos resultados da rodada, poderiam ver as chances de acesso diminuírem consideravelmente.