O Rio Verde demitiu o técnico Ito Roque e acertou com o treinador Luan Carlos, que estava livre após o fim da Série C com o Anápolis. Os dois anúncios foram divulgados pelo clube alviverde nesta segunda-feira (7).\nIto Roque comandou o Rio Verde em dez jogos na Divisão de Acesso. Foram seis vitórias, dois empates e duas derrotas. A equipe alviverde liderou a competição estadual entre as rodadas 1 a 7, caiu para o 3º lugar na 8ª rodada, voltou a liderar na 9ª rodada e caiu para a 2ª posição após o fim da 10ª rodada depois do empate por 1 a 1, em casa, com o Mineiros.\nEssa oscilação nas últimas rodadas decretaram o fim da passagem de Ito Roque pelo Rio Verde.\nO clube acertou com Luan Carlos, que no ano passado conduziu o Centro Oeste ao acesso à elite do Campeonato Goiano. Neste ano, o treinador liderou a reação do Anápolis na Série C. O clube saiu da zona de rebaixamento e garantiu a permanência na 3ª Divisão do Campeonato Brasileiro.