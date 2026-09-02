O Rio Verde venceu o Trindade no encerramento da 9ª rodada, e no encerramento do 1º turno, da Divisão de Acesso. Com gol marcado pelo atacante Iury Tanque, nos acréscimos da etapa final, a equipe alviverde ganhou por 1 a 0 e retomou a liderança da competição estadual.\nO Bom Jesus começou a rodada como líder, mas perdeu para o Mineiros em casa e ficou estacionado nos 18 pontos. O Goianésia também poderia ter assumido o 1º lugar, mas tropeçou como mandante e empatou sem gols com o Goiânia.\nEm casa, o Rio Verde precisava vencer para reassumir a liderança. O time marcou no fim para chegar aos 19 pontos e voltar para a 1ª colocação.\nVeja os resultados da 9ª rodada:\nSão Luiz 2x1 Grêmio Anápolis\nGoianésia 0x0 Goiânia\nBom Jesus 1x2 Mineiros\nMorrinhos 1x3 Tupy\nRio Verde 1x0 Trindade\nConfira a classificação da Divisão de Acesso: