Corinthians e São Paulo saíram na frente nas semifinais do Campeonato Brasileiro Feminino. As duas equipes paulistas venceram os jogos de ida fora de casa e agora podem decidir a vaga na final diante de suas torcidas e com a vantagem no placar. Para Bahia e Flamengo, resta reagir fora de casa.\nBRABAS GANHAM NA FONTE NOVA\nO Corinthians foi a Salvador e superou o Bahia nesta terça-feira (15). Superiores desde o começo, as Brabas saíram na frente cedo, com Jhonson, aos 13, e seguraram a reação do Tricolor na etapa final.\nO resultado dá às atuais campeãs a vantagem para o duelo de volta, quando até um empate garante a classificação. A volta será na Neo Química Arena, em Itaquera, às 21h30 da próxima segunda-feira (21).\nTRICOLORES BATEM O FLA\nNo Rio de Janeiro, no último sábado (13), o São Paulo mostrou força mental e venceu por 3 a 1, de virada: Mariana Fernandes abriu o placar para as rubro-negras, mas o Tricolor marcou com Bruna Calderan, Robinha e Mylena Carioca.