De volta a uma Copa do Mundo após sua primeira e até então única participação em 1974, a seleção do Haiti tende a ser o confronto mais fácil do Brasil na fase de grupos.
O time caribenho é o 84º no ranking de seleções da Fifa (Federação Internacional de Futebol), à frente apenas da Nova Zelândia (86º) entre as já garantidas no Mundial de 2026.
A classificação do Haiti para a Copa veio em meio a um cenário de caos social em Porto Príncipe, capital do país, imposto pela violência das gangues.
Acusados de assassinato, estupro, saques e sequestros, esses grupos causaram uma grave crise humanitária no país mais pobre das Américas, já assolado por uma instabilidade política crônica.
A situação se deteriorou ainda mais desde o início de 2024, quando as gangues forçaram o então primeiro-ministro Ariel Henry a renunciar.