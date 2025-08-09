O meia atacante Robert, de 22 anos, foi o destaque do Atlético-GO no empate de 1 a 1 diante do ex-clube, o Athletic-MG, na segunda-feira (4). Ele marcou um golaço depois de aplicar dribles curtos sobre três marcadores antes da conclusão. Robert é, no elenco atleticano, o jogador que mais arrisca as fintas e jogadas individuais nas partidas. "Tem de arriscar", disse o atual camisa 10 do Dragão, autor de três gols na Série B - ele também fez um sobre o ex-time na abertura da competição, na vitória (4 a 2), em abril. Robert balançou as redes na derrota (2 a 1) sobre o América-MG. É uma esperança de improviso e criatividade contra o Botafogo, de Ribeirão Preto-SP, no fim da tarde deste domingo (10), às 18h30, no Estádio Antônio Accioly.\nRobert lembrou que o drible é algo nato dele, desde os tempos de várzea e durante o período em que atuou no futsal, na Bahia. "Fiquei um ano e meio parado, antes de atuar pelo Athletic-MG (2024). Eu estava jogando várzea, mas desde o meu começo, antes de ir para a base, jogava futsal. Eu passei quatro anos jogando futsal. Muitos dos meus dribles vêm do futsal", lembrou o meia do Dragão.