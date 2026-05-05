Robinho Jr. notificou o Santos nesta segunda-feira (4) e acusou Neymar de agressão após o episódio no treino do último domingo. Representantes do jovem atacante solicitaram as imagens da atividade, depois de ouvirem de funcionários do clube que ela teria sido gravada.\nO QUE ACONTECEU\nO Santos tem 48 horas a partir deste domingo (3) para mostrar as imagens do ocorrido.\nO clube informou que abriu um "processo de sindicância interna para analisar o episódio". A determinação foi da presidência do clube.\nParque Aquático de Goiânia: década de interdição e novo prazo\nNeymar já se desculpou diretamente pelo ocorrido. Representantes do camisa 10 e sua família chegaram a conversar com Vivian, mãe de Robinho Jr., neste domingo (3) durante o dia, e tinha indicação de que o caso estava resolvido.\nSantos e Neymar foram surpreendidos com a notificação. Acreditavam que o assunto estava encerrado no pedido de desculpas.O objetivo nesse momento é obter as imagens para uma melhor avaliação da gravidade do episódio, segundo os representantes de Robinho.