Com os resultados deste sábado (15) pela 37ª rodada da Série B, o Goiás passa a depender apenas de si para subir. Isso porque a Chapecoense e o Remo, dois dos atuais integrantes do G4, tropeçaram e abriram espaço para outros concorrentes diretos tentarem entrar na zona do acesso.

Na Ressacada, o Remo perdeu por 3 a 1 para o Avaí, que não briga por mais nada no campeonato. No Estádio Raulino de Oliveira, a Chapecoense empatou em 1 a 1 com o rebaixado Volta Redonda - e quase perdeu, pois só conseguiu balançar as redes aos 48 minutos do 2º tempo.

Neste momento, a Chapecoense é a vice-líder da Segundona, com 59 pontos, e o Remo é o 3º colocado, também com 59 pontos. Se o Goiás, que aparece em 6º e também tem 58 pontos, vencer o Novorizontino fora de casa neste domingo (16), a partir das 16h30, chega aos 61 pontos e dependerá apenas das próprias forças para subir na última rodada.