Natural de Porangatu, o lateral Rodrigo Soares volta ao Goiás em 2026 após rápida passagem que teve pelo clube esmeraldino durante sua adolescência, antes mesmo de iniciar as categorias de base. Revelado pelo Atlético-GO, o jogador teve uma curta passagem na pré-equipe do time alviverde e agora volta para assumir a lateral direita da equipe profissional.\n“Eu realmente estive aqui (no Goiás). Foi um ano, não passou disso. Não era nem categoria de base ainda, era pré-equipe. Nem existe mais. Na minha época, na base estavam o Douglas e Toloi. Então, não passei pela base, mas estive durante um ano aqui. Aconteceram alguns problemas, eu precisei voltar para Porangatu antes de voltar para Goiânia e começar na base do Atlético-GO”, lembrou Rodrigo Soares.\nO lateral nasceu em Porangatu, que fica há mais de 400 km de Goiânia. Por lá, começou a jogar futebol em escolinhas antes de fazer um período de treinos na pré-equipe do Goiânia, entre 2008 e 2009. A distância pesou, Rodrigo Soares voltou para sua cidade natal, mas buscou nova chance em um clube de Goiânia e encontrou no Atlético-GO, onde fez período na base em 2011.