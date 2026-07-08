O terceiro técnico do Atlético-GO nesta temporada será Roger Silva, de 41 anos e natural de Campinas (SP). O acerto com o novo treinador foi definido na tarde desta terça-feira (7) pelo presidente do clube, Adson Batista.Roger Silva será apresentado nesta quarta-feira (8) e comanda o primeiro treino à tarde, no CT do Dragão. Além dele, a comissão técnica terá mais dois auxiliares indicados pelo treinador: Eduardo Abdo e Renato Gheller. O trabalho de Roger Silva deverá se desenvolver em três eixos: armar o time de forma ofensiva, sacudir o vestiário para varrer a letargia do elenco e brigar pelo acesso.Desde a saída de Eduardo Souza, anunciada no dia 14 de junho, o Dragão foi dirigido interinamente pelo auxiliar, o ex-goleiro Renan Brito. A equipe obteve um empate (1 a 1 com o Sport) e uma vitória (2 a 0 sobre a Ponte Preta), mas a goleada sofrida no último jogo (3 a 0 para o Novorizontino) acendeu o sinal de alerta. O Dragão faz uma campanha aquém do que foi planejado - é 13º colocado (21 pontos) e a 4 pontos do São Bernardo (25 pontos), que fecha a faixa do G6 da Série B. Encurtar essa distância passa por uma vitória sobre o Fortaleza (4º lugar, com 28 pontos), no próximo domingo (12), no Estádio Antônio Accioly.“É um treinador (Roger Silva) ousado, joga para frente. Faz cobranças firmes. E também foi jogador. Então, sabe lidar com os jogadores”, frisou Adson Batista, sobre o profissional contratado por ele.O dirigente havia afirmado ao POPULAR, na noite de segunda-feira (6), que gosta do perfil de Roger Silva e que ele seria uma opção. Porém, esperava pelo sim de Antônio Carlos Zago, mas não houve acordo entre as partes - a questão salarial teria pesado.Roger Silva estava no radar e não foi difícil fechar o acordo. Ele dirige o terceiro time da Série B neste ano. Iniciou 2026 no Sport, em que conquistou o título do Campeonato Pernambucano com números bons do ponto de vista ofensivo (21 gols em oito jogos disputados, com seis gols marcados na final, no empate de 3 a 3 e goleada de 3 a 0 sobre o Náutico, de Hélio dos Anjos). Porém, a gestão dele desandou na Série B e o treinador foi demitido após três meses. Roger Silva teria se desentendido com alguns atletas na gestão de treinos e no vestiário, em dias de jogos.Após o Sport, Roger Silva assumiu o América-MG, mas não obteve os resultados esperados num clube com problemas administrativos. Saiu sem vitória, com três empates e cinco derrotas. Técnico há cinco anos, ele se tornou especialista em acessos, mas da Série C à Série B - foi duas vezes vice-campeão da Série C, pelo Athletic-MG (2024) e no Londrina (2025).São resultados expressivos no currículo, mas que precisam de novos rumos e números na Série B, em que obteve só um triunfo à frente do Athletic-MG ano passado, antes de ir para o Londrina-PR para levá-lo à final da Série C (perdeu da Ponte Preta), mas obteve acesso.No Athletic-MG, aparecem as outras conquistas do técnico, com cinco títulos: Recopa Mineira (2023), Troféu da Inconfidência (2024 e 2025) e Campeão do Interior (2022 e 23), além do acesso em nível nacional.No Dragão, Roger Silva terá de ser habilidoso para não se indispor com os jogadores, mas não poderá abrir mão das cobranças, pois o time sequer alcançou duas vitórias seguidas na competição. A apatia, em algumas partidas, seguidas de cobranças mais duras do técnico Eduardo Souza, geraram desgaste com alguns atletas.Os times de Roger Silva jogam de forma ofensiva, executam aquilo que ele fez na carreira. Foi um atacante com rodagem, artilheiro do Paulistão 2016 (11 gols) pelo Red Bull Brasil, teve cinco passagens pela Ponte Preta (é o goleador do clube no século 21, com 67 gols), disputou com destaque a Libertadores de 2017 pelo Botafogo e tem boas passagens por outros clubes do futebol nacional e internacional.