O Atlético-GO conquistou a vitória e a goleada por 3 a 0 sobre o Botafogo-SP, nesta terça-feira (25), no estádio Antônio Accioly, numa rodada em que os resultados, não só do clube, como de alguns adversários, foram importantes para deixar o Dragão à beira do G6.\nO técnico atleticano, Roger Silva, elogiou a postura do time num jogo em que só o triunfo servia, pois a equipe vinha de três rodadas sem vencer dentro da Série B - dois empates e uma derrota, no clássico contra o Vila Nova.\nA goleada redimiu a equipe, aliviou a cobrança sobre o treinador e colocou o time em um novo patamar. "A régua vai subir", avisou o técnico, prevendo mais dificuldades no jogo de domingo (30), contra o Avaí, no estádio da Ressacada.\n"É outra final. É assim que estou tratando os jogos. Vamos para mais uma decisão", destacou o treinador, que arriscou uma mudança tática ao escalar o volante e meia Henrique Freitas no lado direito do ataque, abrindo mão de um atacante do setor.