O técnico Roger Silva aprovou a mudança de comportamento do Atlético-GO, do 1º para o 2º tempo, durante a vitória sobre o Cuiabá. Para o treinador, as substituições promovidas no intervalo foram determinantes para o triunfo por 1 a 0, nesta quinta-feira (23), na Arena Pantanal.\nNo intervalo, os atacantes Bruno José e Léo Tocantins entraram e mudaram o jogo a favor do Atlético-GO. Foi de Bruno José o gol da vitória, o primeiro marcado por ele pelo clube goiano em 24 jogos.\n“Bruno (José) e Léo (Tocantins) têm treinado bem, são jogadores de força. Eu queria mais objetividade, profundidade do Bruno e do Léo, e eles deram isso para nós. Fomos mais lúcidos na parte ofensiva. Esse é o efeito do grupo, todos treinam igual e esperam as oportunidades. Nós tivemos cinco oportunidades de trocas e conseguimos fazer um ótimo 2º tempo”, analisou.