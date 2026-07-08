Roger Silva foi direto na coletiva de apresentação dele, no Atlético-GO, na tarde desta quarta-feira (8). O novo técnico do Dragão quer uma equipe ofensiva, mas que também tenha desejo de jogar e vencer. O primeiro desafio será no próximo domingo (12), no Estádio Antônio Accioly, diante do Fortaleza, um dos favoritos ao acesso à elite nacional.\nO treinador disse que gosta de times que possam atuar de forma ofensiva e competitiva. “A ideia é jogar, colocar a bola no chão”, detalhou o técnico atleticano, que chega com o desafio de conquistar bons resultados e fazer algumas mudanças no time. Antes, será preciso mudar de atitude em campo. “Nós precisamos de um pouco mais de vida”, destacou o treinador.\nRoger Silva não quis fazer projeções sobre a disputa pelo acesso à Série A. “Vou jogo a jogo, trabalhar em microciclos. Vamos pensar jogo a jogo, buscar uma identidade, ter uma equipe que possa vencer jogos”, disse o técnico, reconhecendo que não pode traçar uma perspectiva tão otimista pois, faltando três rodadas para o fim do 1º turno, o Atlético-GO tem 21 pontos, busca se aproximar do G6, mas, ao mesmo tempo, precisa pontuar para se distanciar do Z4.