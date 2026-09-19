O técnico Roger Silva lamentou a derrota por 1 a 0 do Atlético-GO, na noite desta sexta-feira (18), para o São Bernardo, no estádio 1º de Maio. O time atleticano não repetiu as boas atuações das últimas rodadas e não conseguiu furar o esquema defensivo preparado pelo adversário.\nO treinador do Dragão reconheceu os erros "na última bola", assim como projetou a necessidade de o elenco reagir dentro dos próximos dias para superar o Goiás, na próxima rodada da Série B, no clássico que será disputado na Serrinha. O rubro-negro soma 46 pontos e terá de vencer o alviverde para continuar bem situado na briga para ficar no G6.\n"Faltou caprichar na última e na penúltima bola para fazer o gol. Tivemos grande volume de jogo. Estamos numa crescente, mas nesta fase da competição é erro zero, analisou o técnico atleticano.