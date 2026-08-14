O técnico do Atlético-GO, Roger Silva, dirige o time atleticano pela 6ª vez desde que chegou ao clube, no início de julho. Desde então, o Dragão e o treinador estão invictos. Para manter a sequência, será preciso superar o Vila Nova na tarde deste sábado (15), às 16 horas, no Estádio Antônio Accioly. Roger Silva espera que o grupo atleticano tenha aproveitado bem a semana de treinos e disse que, por ser clássico, parte do trabalho é facilitado pela importância que o jogo representa. O Atlético-GO será intenso e competitivo, na opinião do técnico.\n"Gosto desse tipo de jogo. Você precisa motivar pouco o atleta. Os ajustes são feitos com base na parte tática. Acredito que todos nós estamos entendendo a grandeza, o valor e o tamanho deste jogo para as nossas ambições", destacou o treinador,que ainda espera pela recuperação de um dos principais nomes do elenco - Marrony, o meia atacante que não treinou nos últimos dias e que deve fazer um teste de campo ou de vestiário, antes do clássico, para saber se poderá atuar. O jogador se recupera de um incômodo muscular. Caso contrário, Henrique Freitas deve começar o jogo, ao lado de Daniel Peixoto e Cristiano.