O técnico Roger Silva ainda busca a formação ideal no Atlético-GO e testou mudanças para o jogo contra o Botafogo-SP. Os times vão se enfrentar na terça-feira (25), no estádio Antônio Accioly, no encerramento da 24ª rodada da Série B.\nNos treinamentos no final de semana, o técnico Roger Silva testou mudanças no meio-campo. Os volantes Leandro Vilela e Henrique Freitas foram testados como titulares nas vagas de Cristiano e Gustavo Maia. Ambas alterações, se confirmadas, serão por opção técnica.\nUma mudança na função de Henrique Freitas também foi testada. O jogador, que é um dos reforços da equipe para a sequência da Série B, atuou como meia pelo lado direito do gramado. Normalmente, ele atua como segundo volante mais centralizado.\nQuem deve seguir fora para o jogo contra o Botafogo-SP é o lateral direito Ewerthon. O jogador de 25 anos trata uma lesão no tornozelo e deve seguir como desfalque. Com isso, Warley deve seguir como titular.