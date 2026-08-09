O Atlético-GO deixou a cidade de Recife (PE) satisfeita com o empate com o Náutico. Nos Aflitos, o Dragão mostrou poder de reação e buscou a igualdade após sair atrás depois de gol marcado pelo atacante Kauã Maranhão. Na etapa final, a equipe goiana fez com o atacante Geovany Soares no empate por 1 a 1 pela 21ª rodada da Série B.\nPersonagens do Atlético-GO valorizaram o empate por causa da circunstância do jogo. O Dragão teve início apagado, viu o Náutico sufocar e abrir o placar logo nos primeiros minutos. Na etapa final, a postura do time goiano foi outra e, segundo o técnico Roger Silva, faltou apenas caprichar para a equipe atleticana vencer.\nA gente está satisfeito com um ponto, mas a ideia era conquistar a vitória. No primeiro tempo, até os 20 (minutos), nós demoramos para entrar no jogo. Erros de passes que minaram o modelo de jogo. Estamos satisfeitos com o ponto fora de casa, o importante era pontuar. Fizemos o segundo tempo melhor, mais com a nossa cara. Faltou caprichar para marcar o segundo (gol)”, analisou o treinador rubro-negro, que não sabe o que é perder no comando do Dragão.