O tenista João Fonseca perdeu os dois primeiros sets para o croata Dino Prizmic, 72º do mundo, mas reagiu, virou e venceu por 4/6, 3/6, 6/3, 6/1 e 6/2, nesta quarta-feira (27), na quadra 14 de Roland Garros, em 3h27 de jogo. Foi um dos jogos mais importantes da carreira do brasileiro.\nAgora, na 3ª rodada, o brasileiro de 19 anos vai enfrentar Novak Djokovic. Será, possivelmente, o jogo mais importante da carreira de Fonseca. A partida será na quadra central de Roland Garros.\nDjokovic avançou à 3ª rodada ao vencer o francês Valentin Royer por 3 sets a 1\nA partida desta quarta (27) foi disputada sob calor intenso - 32°C em Paris, com temperatura ainda maior na quadra 14, sem sombra. A torcida, lotada e com maioria brasileira, acompanhou um jogo de qualidade técnica e grande intensidade.\nNos dois primeiros sets, Prizmic foi superior. O croata usou o saque como arma principal --chegou a três aces logo nos primeiros games-- e soube aproveitar os erros não forçados de Fonseca para quebrar o serviço do brasileiro uma vez em cada parcial. Fonseca oscilou nos momentos decisivos e cedeu 4/6 e 3/6.