O ex-jogador Romário Hugo dos Santos, conhecido como Romarinho, foi condenado a 22 anos e 10 meses de prisão por atuar em esquema de manipulação de jogos de futebol. Ele e os réus Thiago Chambó Andrade, identificado como o principal operador financeiro do grupo, e Bruno Lopez de Moura também terão que pagar, solidariamente, R$ 2 milhões por danos morais coletivos. A decisão cabe recurso.\nO grupo foi denunciado pelo Ministério Público de Goiás (MPGO) por meio da Operação Penalidade Máxima, deflagrada em três etapas. O POPULAR entrou em contato com a defesa de Thiago Chambó Andrade, mas não obteve retorno até a última atualização desta matéria. A reportagem não conseguiu localizar as defesas de Romário Hugo dos Santos e Bruno Lopez de Moura. O espaço permanece aberto para manifestação.\nA sentença foi publicada no último domingo (3), sendo a primeira condenatória após ação penal decorrente da operação que teve início em fevereiro de 2023. Há outras ações penais em andamento sobre o caso, com outros réus, segundo o MPGO (veja a lista das partidas abaixo).