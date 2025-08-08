O ex-jogador Romário Hugo dos Santos, conhecido como Romarinho, pretendia lucrar quase R$ 2 milhões com o esquema de manipulação de jogos futebol, segundo o relatório da Justiça de Goiás. Ele foi condenado a 22 anos e 10 meses de prisão por fazer parte da organização criminosa voltada para o esquema. Cabe recurso da decisão.\nResta evidenciados pelas provas produzidas que [Romarinho] buscava exclusivamente o ganho econômico na prática delitiva, deixando claro, em conversas extraídas mediante autorização judicial do celular apreendido, que pretendia lucrar quase R$ 2 milhões com a operação montada pela organização contando com a participação do atleta que este, pessoalmente, teria coaptado para o esquema delitivo”, diz um trecho da sentença.\nO POPULAR não conseguiu localizar a defesa de Romarinho para que se posicionasse até a última atualização desta reportagem.