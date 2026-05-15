O ex-atacante Romário avaliou que a seleção brasileira chega à Copa do Mundo sem um protagonista e com poucas chances de título. A entrevista foi concedida ao jornal Extra.\nRomário colocou o Brasil atrás de cinco seleções mundiais. Ele disse que Argentina, Portugal, França, Espanha e Alemanha apresentam um futebol superior ao da equipe brasileira nesta sexta-feira (15).\nCampeão em 1994, Romário diz sentir falta de um craque decisivo para o Mundial. Ele elogiou Raphinha e Vini Jr., mas ressaltou que o país só terá chances de título se o jogo coletivo funcionar.\nAnápolis x Rio Branco-ES: confira datas e horários dos jogos da final da Copa Centro-Oeste\n"No futebol, a gente fala através dos números. No Real Madrid, ele é protagonista. Mas, quando veste a camisa da seleção, ele é outro Vini Jr. Vai fazer 50 jogos e não tem nem dez gols (oito em 47 partidas). Então, não dá para esperar muita coisa. Tomara que ele reverta o que vem acontecendo até agora e que, quando bote a camisa amarela, aquela porra não pese muito nele. Porque a gente está precisando dele. Mas não o vejo como um cara que vai decidir alguma coisa. Não tem um jogador que eu fale: "pô, esse cara é f***"", disse Romário, ao Extra.