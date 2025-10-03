O ex-jogador Romário pode ver ir a leilão uma mansão, uma lancha e três carros de luxo. A movimentação foi autorizada pela Justiça do Rio de Janeiro em ação que tem como objetivo quitar uma dívida que é alvo de disputa há mais de 20 anos. A defesa do senador (PL-RJ) apresentou recurso nesta sexta-feira (3).\nOs leilões dos cinco bens estão marcados para acontecer no próximo dia 23, com lances iniciais que, somados, chegam a R$ 10,8 milhões. A informação é do jornal "O Globo".\nTJ realiza leilão de mais de 1,2 mil veículos; veja como participar\nCom carros de luxo, Detran faz leilão com mais de 3 mil veículos em Goiás\nA ação foi movida por uma empresa que prestava serviços à boate "Café do Gol", que tinha Romário como um dos sócios, por quebra de contrato. A cobrança começou em 2001, quando a casa noturna, localizada na Barra da Tijuca, encerrou as atividades.