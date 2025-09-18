O volante Ronald, de 22 anos, chegou ao Atlético-GO há menos de um mês, recebeu a camisa de titular e tem sido elogiado após três atuações, nas quais o time atleticano venceu duas vezes e empatou outra. Em evolução técnica e tática no Dragão, o jogador afirma que a equipe buscará mais um bom resultado neste sábado (20), em Belém, contra o Remo.\nSegundo ele, a ordem é jogar em busca da segunda vitória seguida, assim como o time fez na virada (2 a 1) sobre o Avaí, terça-feira (16). O rubro-negro faz campanha de recuperação no returno, soma 35 pontos, mas se vê distante do G4. O jogador diz que o elenco tem assimilado bem o trabalho do técnico Rafael Lacerda.\n"O Atlético-GO entra em todo jogo para ganhar. Temos nossos objetivos na tabela, igual aos outros times, que também têm. Entramos para ganhar, estamos recebendo todas as informações do professor (Rafael) Lacerda, estamos conseguindo absorvê-las da melhor forma possível e tenho certeza de que, no Pará, vamos conseguir uma grande partida e trazer um bom resultado para Goiânia", explicou o atleta.