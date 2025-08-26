O governador de Goiás, Ronaldo Caiado, declarou que tinha o compromisso de levar o Vila Nova para a Série A do Campeonato Brasileiro de qualquer jeito e lamentou a possibilidade de não conseguir alcançar o objetivo. Além disso, ele citou o clube colorado como “o mais querido” do estado. O governador disse que o Tigre na Série A é a "única situação que eu não conseguiria resolver no estado de Goiás".\nEm entrevista à Jovem Pan News, Ronaldo Caiado deixou os últimos minutos para falar sobre futebol. O governador citou o Vila Nova e afirmou que o time nunca chegou à Série A, embora isso só não tenha ocorrido na era dos pontos corridos. O Tigre já disputou a elite nacional sete vezes: 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1983 e 1985. O que o clube nunca conquistou foi o acesso.\n“Eu sou um governador conhecido pelas obras impossíveis no estado de Goiás. Todas aquelas que eram impossíveis, eu assumi. Provavelmente, eu vou ficar com uma dívida com o povo goiano. Não é minha área direta, mas tem um time de futebol do meu estado, que é o mais querido, o Vila Nova, em 80 anos nunca foi para a Série A. Eu disse que também tinha o compromisso de levá-lo para a Série A de todo jeito. Quase comemorei no ano passado, não dei conta, e agora espero poder ainda neste ano ter essa chance. Seria a única situação que eu não conseguiria resolver no estado de Goiás”, declarou Ronaldo Caiado.