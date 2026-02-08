O Santos não teve vida fácil em Bauru, sofreu muito com bolas aéreas, mas contou com mais uma atuação inspirada de Gabriel Brazão e com o primeiro gol de Rony para vencer o Noroeste por 2 a 1 e seguir vivo no Paulistão. O duelo deste domingo (8) foi válido pela sétima rodada do estadual.\nEscobar e Rony marcaram para o Santos no primeiro tempo, e Carrerete balançou as redes para o Noroeste. Gabigol também foi às redes pelo Peixe, mas o lance foi anulado por impedimento; os donos da casa incomodaram muito nas bolas paradas - assim criaram o lance do gol e mais duas chances muito claras.\nMesmo com um a mais durante todo o segundo tempo, o Santos não conseguiu marcar o terceiro e ainda deixou espaços. As melhores chances da etapa final foram do Noroeste, em lances de bola aérea, mas Brazão garantiu a vitória alvinegra.