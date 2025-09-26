Foi sofrido, um verdadeiro teste para cardíaco. Após uma má atuação, o Flamengo perdeu no tempo normal para o Estudiantes por 1 a 0, ficou à beira da eliminação em La Plata (ARG), mas superou o nervosismo nos pênaltis e, com brilho do goleiro Rossi - que se redimiu - venceu por 4 a 2 e garantiu a vaga às semifinais da Libertadores, onde enfrentará o também argentino Racing.\nRossi acabou vacilando no gol do Estudiantes no tempo normal, mas chamou a responsabilidade e pegou duas penalidades.\nO jovem lateral esquerdo Benedetti, de 24 anos, fez o gol do Estudiantes no tempo normal e chegou a fazer outro, anulado pelo VAR. Nas penalidades, porém, ele desperdiçou sua cobrança. O outro que teve o pênalti defendido por Rossi foi Ascacíbar.\nO ônibus que levava parte da comissão técnica rubro-negra - além de integrantes do staff - foi apedrejado na chegada ao estádio UNO Jorge Luís Hirschi. Apesar do susto e dos estilhaços, o clube informou que não houve feridos. Os danos se resumiram às janelas trincadas do veículo.