Em um jogo com várias nuances, o Flamengo venceu o Corinthians de virada, por 2 a 1, e disparou na liderança do Campeonato Brasileiro após tropeços dos adversários diretos. Yuri Alberto fez para os donos da casa e Arrascaeta e Luiz Araújo marcaram para o Rubro-Negro.\nYuri Alberto vira protagonista com cavadinha perdida, gol e choro. O atacante corintiano proporcionou o lance mais inacreditável ao desperdiçar um pênalti em uma cavadinha muito mal executada e defendida por Rossi. Porém, ele se redimiu, deixou o dele e chorou copiosamente nos braços da torcida. Ele não marcava desde o dia 21 de maio, contra o Novorizontino, pela Copa do Brasil.\nCom o resultado, o Flamengo foi aos 54 pontos contra 50 do Cruzeiro e 49 do Palmeiras. O clube carioca disparou na liderança da Série A.\nO JOGO\nO Corinthians teve amplo domínio no primeiro tempo. Os donos da casa aproveitavam os espaços deixados pelo Flamengo, que se postava de maneira irreconhecível e desorganizada, bem longe do padrão estabelecido por Filipe Luís. Yuri Alberto, porém, acabou desperdiçando as oportunidades claras que teve de abrir o placar, tanto no pênalti cobrado de maneira irresponsável como também na conclusão cara a cara com o goleiro Rossi, que se tornou seu pesadelo.