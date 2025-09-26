Uma das principais credenciais que levaram Rossi ao Flamengo foi a de pegador de pênaltis, fama que ele fez valer mais uma vez nesta quinta-feira (25) ao defender dois na classificação na Libertadores, sobre o Estudiantes, nas penalidades, em La Plata (Argentin).\nConsiderando os números somente pelo Flamengo, Rossi já pegou sete de 19 cobranças. Em certo momento da carreira, já chegou a ter um aproveitamento de 50%, defendendo um a cada dois cobrados.\nO argentino também é o segundo goleiro com mais pênaltis defendidos na Libertadores desde sua estreia na competição, com seis. O primeiro é Sergio Romero, do Boca Juniors (Argentina), que tem sete.\n"SEI QUE ERREI"\nRossi brilhou na decisão por pênaltis contra o Estudiantes, mas em sua concepção, antes de pegar as duas cobranças, ele falhou no tempo normal, quando o Rubro-Negro saiu derrotado de campo por 1 a 0 com um chutaço do lateral esquerdo Benedetti.