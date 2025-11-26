A direção do Goiás avalia fazer propostas de renovação de contrato para dois atletas que estão em fim de vínculo com o clube goiano. O lateral direito Willean Lepo e o volante Rafael Gava interessam para a temporada de 2026.\nNenhuma decisão ainda foi tomada pela direção do Goiás, já que a prioridade é contratar um novo diretor de futebol - Michel Alves, que está no Novorizontino, é o favorito para assumir o cargo.\nDos dois atletas, Rafael Gava tem situação mais acessível já que o jogador de 32 anos estará livre após o término deste ano. O atual contrato do jogador tem uma cláusula de renovação automática, mas só seria ativada em caso de acesso à Série A, o que não ocorreu.\nPelo Goiás, Rafael Gava jogou 83 partidas entre 2024 e 2025. Ele tem cinco gols e dez assistências pelo clube esmeraldino.