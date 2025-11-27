Mesmo com contratos para 2026, o zagueiro Titi e o volante Marcão podem ter vínculos rescindidos pelo Goiás. A dupla não terminou a temporada de 2025 em alta e pelo custo um pouco mais elevado pode deixar o clube goiano, que vai reformular o elenco para 2026.\nTiti e Marcão foram titulares pelo Goiás no decorrer da Série B, mas terminaram a competição em baixa e com poucos minutos em campo sob o comando do técnico Fábio Carille.\nEles integram o grupo de 25 atletas que tem contrato com o Goiás para a próxima temporada. Mesmo com vínculos, até o fim de 2026, Titi e Marcão terão contratos analisados pelo próximo diretor de futebol e não sabem ainda se vão permanecer no clube goiano no ano que vem.\nA direção do Goiás pretende reformular o elenco, mas só anunciará decisões após contratar um novo diretor de futebol - Michel Alves, que está no Novorizontino, é o favorito para assumir o cargo.