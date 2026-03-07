O inglês George Russell conquistou na madrugada deste sábado (7), a primeira pole da temporada 2026 da Fórmula 1 após fazer o melhor tempo na classificação do GP da Austrália. Ele dominou o treino e foi o primeiro com o tempo de 1min18s516\nRussell fez o melhor tempo nas três partes do treino e em ambas com boa vantagem para os demais carros.\nApós bater no treino livre 3, Kimi Antonelli teve seu carro reconstruído a tempo e se classificou na 2ª posição.\nA Red Bull conseguiu a terceira colocação com Isack Hadjar, que ficou a sete décimos de Russell. Leclerc, Piastri, Norris, Hamilton, Lawson, Lindblad e Bortoleto fecharam o top-10\nTetracampeão do mundo, Verstappen bateu no Q1 e não fez tempo de volta, largando em 20º.\nGabriel Bortoleto irá largar em 10º. Ele se classificou para o Q3, mas quando entrou no box após o Q2, seu motor entrou em ''falso neutro'' e ele não conseguiu reiniciar o sistema do carro. Assim, ele não participou da disputa pela pole.