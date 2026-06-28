George Russell aproveitou uma disputa entre Max Verstappen e Lewis Hamilton no início do GP da Áustria para abrir vantagem e vencer a oitava corrida do campeonato. O holandês da Red Bull tentou pressionar a Mercedes no final, com pneus mais novos, mas chegou em segundo. E o líder do campeonato, Kimi Antonelli, foi o terceiro.\nOs três pilotos chegaram separados por menos de dois segundos, com Antonelli pressionando fortemente Verstappen, que conquistou seu melhor resultado do ano.\nEssa foi a primeira vitória de Russell desde a etapa de abertura do campeonato, na Austrália. Com o resultado, o britânico passou Lewis Hamilton, que foi quinto, e voltou ao segundo lugar no campeonato, e está a 40 pontos de seu companheiro de Mercedes.\nCOMO FOI O GP\nRussell manteve a ponta na largada, mesmo atacado por Leclerc. O monegasco acabou dando a chance de Hamilton o atacar, passando por fora na curva 4. Largando em quarto, Antonelli escapou da pista três vezes em pouco mais de uma volta e acabou perdendo o quarto lugar para Verstappen, que aproveitou para passar Leclerc também. Tudo isso nas duas primeiras voltas.