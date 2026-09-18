O Atlético-GO passa a defender, a partir do jogo desta sexta-feira (18), um lugar entre os melhores colocados contra o São Bernardo, no Estádio 1º de Maio. A partida começa às 21 horas no ABC paulista.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações prováveis e equipe de arbitragem)\nPara o time atleticano, a ordem é tentar se manter dentro do G6, para garanti-lo nos playoffs ou até para colocá-lo de vez na disputa mais difícil e equilibrada - terminar a Série B como campeão ou vice e entrar na Série A 2027, sem a necessidade de decidir o acesso em duas partidas no playoff.\nO Atlético-GO voltou a frequentar o G6 após a goleada por 4 a 0 sobre o Criciúma e ainda foi beneficiado pelo empate do Operário-PR com o Náutico, na rodada passada (28ª).\nO Dragão está em 6º lugar (46 pontos) e pode subir posições caso o Fortaleza, o Vila Nova ou o Criciúma tropecem nesta rodada. Fazer parte do G6 é como entrar numa sala de estar, de onde o convidado não deseja mais sair. Essa é a sensação vivenciada pelo Atlético-GO, que não frequentava a faixa de classificação desde a rodada inicial do ano passado.