O Goiás entra em campo neste domingo (26) em um confronto inédito em sua história e busca retomar o caminho das vitórias na Série B. No estádio Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo (SP), a equipe goiana encara o São Bernardo, a partir das 16 horas. A partida é válida pela 6ª rodada da competição nacional.\n(Confira, no fim do texto, onde assistir, escalações e arbitragem)\nA equipe goiana vive seu primeiro momento de instabilidade na temporada. São três jogos sem vencer, sendo duas derrotas consecutivas na Série B para Juventude e Cuiabá, ambas por 2 a 0, além do empate com o Cruzeiro por 2 a 2 pela Copa do Brasil. Por isso, o Goiás encara o São Bernardo e vê oportunidade de voltar a vencer na competição.\nO confronto entre Goiás e São Bernardo é inédito. Os clubes vão se enfrentar pela primeira vez na história.