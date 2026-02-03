São Paulo e Luciano têm conversas abertas por uma renovação de contrato.\nCONVERSAS INICIADAS\nO UOL apurou que as partes tratam de um novo acordo de duas temporadas. As conversas são ainda iniciais, mas há um otimismo grande por um acerto.\nMeia do Vila Nova explica opção pelo clube: "Quero me sentir importante"\nA grande questão, por ora, é o formato do vínculo. A palavra é que clube e jogador discutem um formato fechado ou de uma temporada com um gatilho de renovação automática por mais 12 meses acoplado a uma meta. A informação inicial é da ESPN, e o UOL avançou.\nLuciano é muito bem quisto pela comissão técnica e pela diretoria do Tricolor. Nos últimos dias, foi mais uma vez personagem do clube, marcando gols nas importantes vitórias sobre Flamengo e Santos.\nO camisa 10, que chegou ao Morumbis em 2021, tem contrato até o final do ano. A partir de julho, já poderia assinar um pré-contrato com outra equipe.