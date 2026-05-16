O São Paulo agiu rápido no mercado e acertou na manhã desta sexta-feira (15) o retorno do técnico Dorival Júnior, em contrato de curta duração válido apenas até o fim da temporada.\nO clube demitiu o antecessor Roger Machado no fim da noite de quarta-feira (13), minutos após a eliminação fora de casa para o Juventude, pela quinta fase da Copa do Brasil.\nPlanalto enfrentará o Bahia na 3ª fase da Copa do Brasil Feminina\nTambém retornam ao clube os auxiliares Lucas Silvestre (filho de Dorival) e Pedro Sotero, além dos analistas Guilherme Lyra e João Marcos Soares.\nSerá a terceira passagem do treinador de 64 anos pela agremiação do Morumbi. A primeira foi entre 2017 e 2018, quando não conquistou títulos.\nEle voltou a comandar o tricolor em 2023, ocasião em que conduziu o time de Lucas Moura e Rodrigo Nestor à conquista de sua primeira Copa do Brasil, superando o favorito Flamengo na decisão.