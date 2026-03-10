O São Paulo anunciou nesta terça-feira (10) a contratação do técnico Roger Machado, um dia depois de ter demitido o argentino Hernán Crespo.\nMachado, de 51 anos, estava livre no mercado desde setembro do ano passado, quando foi demitido do Internacional. O contrato do novo treinador é válido até 31 de dezembro de 2026.\nTambém chegam ao clube do Morumbi os auxiliares Roberto Ribas, James Freitas e Adaílton Bolzan, o preparador físico Paulo Paixão e o analista de desempenho Guilherme Nunes.\nRelembre passagens de Eduardo Souza pelo Atlético-GO; profissional é o novo técnico do clube\nRoger Machado já comanda o primeiro treino no CT da Barra Funda às 16h (horário de Brasília) desta terça-feira.\nO primeiro compromisso à frente do São Paulo será na quinta-feira (12), quando a equipe enfrenta a Chapecoense, no Canindé, pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro.