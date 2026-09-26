Em busca de seu primeiro título do Campeonato Brasileiro feminino, o São Paulo saiu na frente do Corinthians neste sábado (26), com uma vitória de virada por 2 a 1 na partida de ida da final, disputada na Neo Química Arena, em Itaquera.\nFoi a primeira derrota do time feminino do Corinthians jogando em seus domínios. Até então, eram 29 vitórias e 3 empates.\nO jogo da volta acontece no próximo sábado (3), às 16h30 (horário de Brasília), no Morumbi.\nEmbaladas pelos 21.871 torcedores que compareceram ao estádio em Itaquera neste sábado ensolarado na capital paulista, as Brabas, como são conhecidas as jogadoras do alvinegro, começaram o jogo melhor e conseguiram abrir o placar logo aos 9 minutos de jogo, com a atacante Gabi Zanotti acertando cabeçada certeira, após cruzamento pela direita de Vic Albuquerque.