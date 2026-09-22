A CBF divulgou nesta terça-feira (22) os detalhes das finais do Campeonato Brasileiro feminino de 2026, que serão disputadas entre Corinthians e São Paulo. Os clubes vão utilizar seus estádios particulares na decisão.\nA primeira partida da decisão será realizada no próximo sábado (26), na Neo Química Arena, com a partida de volta no sábado seguinte, dia 3 de outubro, no Morumbi.\nAmbas as partidas serão às 16h30 (horário de Brasília), com transmissão na TV Globo, SporTV, TV Brasil, N Sports, geTV e UOL.\nMaior vencedor da competição, com sete taças (2018, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025), o alvinegro chegou às finais depois de passar pelo Cruzeiro nas quartas de final (4 a 1 no agregado) e pelo Bahia nas semifinais (2 a 0).\nJá o tricolor vai em busca de seu primeiro título da competição. Em 2024, ficou com o vice, perdendo a decisão para o Corinthians. Na campanha deste ano, deixou pelo caminho o Grêmio nas quartas (2 a 0) e o Flamengo nas semifinais (4 a 1).