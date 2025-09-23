Oscar e Lucas Moura podem reforçar o São Paulo na decisão contra a LDU, nesta quinta-feira (25), pelas quartas de final da Copa Libertadores, e Hernán Crespo terá importantes decisões a fazer para montar seu time titular.\nO São Paulo montou uma 'força-tarefa' para ter Lucas e Oscar à disposição ao menos no banco de reservas nesta quinta-feira. Oscar vive a reta final de recuperação de uma fratura nas vértebras L1, L2 e L3, enquanto Lucas se recupera de uma artroscopia no joelho.\nSegundo fontes revelaram à reportagem, a dupla é uma possibilidade real para o embate, mas o clube prega cautela. Oscar, que já treina com bola, está em vantagem sobre o camisa 7, que ainda finaliza o processo de transição física com a fisioterapia do Tricolor.\nDe todo modo, o técnico Hernán Crespo terá boas dores de cabeça para montar a equipe. Seja com a dupla começando desde o início, seja com ambos entrando no segundo tempo, o argentino deverá mexer no time.