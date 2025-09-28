O São Paulo se juntou ao Palmeiras e emitiu na tarde deste sábado (27) um comunicado com críticas ao processo movido pelo Flamengo na Justiça do Rio de Janeiro para bloquear parte do repasse de verbas referentes às cotas de transmissão do Campeonato Brasileiro.\nA nota do São Paulo, divulgada nas redes sociais, foi publicada cerca de uma hora depois do comunicado do Palmeiras. O clube paulista diz que a atitude do Flamengo 'não é condizente ao seu passado grandioso e tem como intenção atrapalhar financeiramente o futebol brasileiro, sendo que os clubes necessitam desta verba para o custeio'.\nSe o bloqueio prevalecer até o final do ano, por exemplo, significa que cerca de R$ 230 milhões ficarão travados e em discussão na Justiça. O montante travado até o momento é de R$ 77 milhões.\nA medida trava o dinheiro do próprio Flamengo e dos demais clubes da Série A que fazem parte da Libra. São eles: Atlético-MG, Bahia, Grêmio, Palmeiras, Red Bull Bragantino, São Paulo, Santos e Vitória.