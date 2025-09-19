O São Paulo saiu atrás nas quartas de final da Copa Libertadores, contra a LDU. No Estádio Casa Blanca, em Quito, o Tricolor sofreu um gol no início e outro no fim do embate e foi derrotado por 2 a 0.\nBryan Ramírez e Michael Estrada foram às redes no Equador. Paulistas precisarão de uma vitória por três gols de diferença para ir às semifinais, na volta.\nOs dois gols vieram em vacilos da defesa tricolor. Primeiro, Bryan Ramírez aproveitou bobeada de Cédric Soares; depois, Ferraresi tocou bola na fogueira para Pablo Maia, que perdeu a posse perto da grande área.\nSão Paulo flertou com o empate na etapa final. Atrás por um tento no placar, o time teve volume de jogo nos últimos 45 minutos, mas parou no goleiro Gonzalo Valle.\nO Tricolor volta a campo às 20h30 (todos horários de Brasília) de domingo, em clássico contra o Santos, na Vila Belmiro, pela 24ª rodada do Brasileirão. O jogo de volta do embate está marcado para 19h da próxima quinta-feira, no Morumbis, em São Paulo.