O São Paulo viu a expectativa por mais uma noite típica de Libertadores no Morumbis mudar para um sentimento amargo que atingiu o time e a torcida. A derrota por 1 a 0 para a LDU (3 a 0 no agregado) eliminou o clube nas quartas de final do torneio.\nCom 54 mil são-paulinos presentes e renda recorde na história do clube (mais de R$ 8,3 milhões), a torcida vaiou os jogadores na saída do gramado e gritou palavras de ordem contra o presidente Julio Casares durante o segundo tempo. Após a partida, o Morumbis ainda teve um dos muros pichados com os dizeres "fora, Casares", "fora, Belmonte" e "time pipoqueiro".\nDurante o jogo, os são-paulinos até ensaiavam cantar, mas o ritmo não era o mesmo visto em jogos recentes da Libertadores - houve até mesmo 'olé' irônico no segundo tempo. Logo após a LDU abrir o placar, ainda na etapa inicial, o clima já era de que não ia dar. No final, nem as chances de gol geravam empolgação.