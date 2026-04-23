A SAF do Botafogo entrou com medida cautelar como parte do processo para iniciar uma recuperação judicial. Protocolada na terça-feira (21), a ação obteve na quarta-feira (22) uma decisão favorável do Juízo da 2ª Vara Empresarial da Comarca da Capital do Rio de Janeiro.\nEm nota, além de confirmar o pedido, a SAF afirmou que incluiu na solicitação a suspensão temporária do direito de voto do acionista majoritário, a Eagle Bidco, que está sob intervenção judicial da administradora Cork Gully.\nVila Nova será julgado no STJD na sexta-feira (24) por problemas contra o Operário-PR\nSegundo a direção sob o comando de John Textor, a empresa "tem usado essa posição para obstruir a chegada de novo capital ao clube de futebol".\nA medida cautela serve como uma prévia da recuperação judicial. Com ela, a SAF tem 60 dias para protocolar o pedido de recuperação judicial de fato. Nesse período, há as dívidas são congeladas e não podem ser executadas pelos credores.