A CBF anunciou na manhã desta quarta-feira (1º) mudanças profundas para o calendário do futebol brasileiro a partir de 2026. As alterações vão impactar diretamente os clubes goianos.\nA entidade confirmou o retorno da Copa Centro-Oeste, que fará parte da Copa Verde. O Goiás está de volta à Copa do Brasil. Aparecidense e Goiatuba terão calendário nacional na próxima temporada porque estarão na Série D.\nAbaixo, o POPULAR listou o que muda para o futebol goiano em cada competição.\nCampeonato Goiano:\nO Estadual será disputado com, no máximo, 11 datas. O início está previsto para o dia 11 de janeiro e a conclusão, para 8 de março.\nO Goianão, até 2025, utilizou 17 datas para ser disputado. Para se adequar, a competição tem de passar por alteração de formato para 2026. Até o início de novembro, a Federação Goiana de Futebol deve realizar o Conselho Técnico com os clubes participantes e definir o formato de disputa.