No fim de semana, especulações sobre a possibilidade de saída do zagueiro paraguaio Junior Barreto, de 28 anos, ganharam corpo no Atlético-GO. O jogador conquistou a posição na defesa, se firmou e disputou 15 jogos na temporada, nove deles pela Série B.\nEmprestado pelo Olimpia (Paraguai) até o final de 2026, Junior Barreto é o estrangeiro que melhor se adaptou ao clube nos últimos anos. A direção nega, por enquanto, ter recebido alguma proposta pelo atleta.\nDois fatos chamaram a atenção. Minutos antes do início do jogo no Recife, diante do Sport, a comissão técnica fez uma mudança de última hora, escalando Adriano Martins no lugar de Junior Barreto. A alegação é de que o paraguaio teve um “mal-estar” e não pôde atuar. Em entrevista, o presidente do clube, Adson Batista, disse, ao ser indagado sobre as contratações, que pode buscar um defensor.