A possibilidade de liberação de jogadores e a qualidade técnica do zagueiro Lucas Ribeiro foram os principais motivos que levaram o técnico Vagner Mancini a improvisar o defensor esmeraldino como volante, desde que o jogador voltou a atuar após se recuperar de uma fratura no rosto. O treinador já havia feito essa improvisação com o atleta quando eles trabalharam juntos no Ceará.\nLucas Ribeiro voltou a jogar pelo Goiás dois meses depois de sofrer uma fratura no rosto e passar por cirurgia. Antes, ele formava dupla de zaga com Messias. Em seu retorno, nos jogos disputados contra Operário-PR e Vila Nova, o zagueiro foi escalado como primeiro volante.\nContra o Operário-PR, Lucas Ribeiro entrou no final do jogo, aos 41 minutos, quando a partida já estava 2 a 1, placar da vitória esmeraldina. Na fase ofensiva, ele se posicionou como primeiro volante e foi o responsável por dar sequência aos lances de criação de jogadas. Foi a mesma função que exerceu no clássico contra o Vila Nova, desta vez como titular ao ocupar a vaga de Juninho, que estava suspenso. O Goiás perdeu o clássico por 2 a 0.