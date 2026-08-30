O Flamengo levou a melhor no clássico e venceu o Botafogo por 3 a 0, neste domingo (30), no Maracanã, pela 25ª rodada do Brasileirão.\nDois gols foram de Samuel Lino, um em cada tempo. Carrascal completou a vitória do Fla, com um placar que dá até a impressão de que o jogo foi fácil, mas longe disso.\nO resultado leva o rubro-negro a 48 pontos, agora que o time volta a vencer após ter perdido para o Cruzeiro na semana passada.\nO Fla agora seca o Palmeiras diante do Mirassol, em um duelo que começa às 18h30. Momentaneamente, a diferença é de três pontos entre líder e vice-líder.\nO enredo desses quatro times está conectado até a próxima rodada do Brasileirão.\nÉ que o Flamengo volta a campo na quarta-feira para pagar o jogo atrasado contra o Mirassol, às 19h30, no Maracanã.\nO Botafogo, por sua vez, tem o Palmeiras como adversário da próxima rodada, domingo, no Nilton Santos, às 18h30.