O skatista Sandro Dias, campeão mundial também conhecido como Mineirinho, encarou a descida de 70 metros e quebrou o recorde mundial. Ele fez a manobra no Centro Administrativo Fernando Ferrari (CAFF), edifício que abriga a maior parte das secretarias do Governo do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre, e que tornou-se nesta quinta-feira (23) a maior rampa de skate do mundo.
As manobras foram realizadas em evento organizado pela Red Bull, que fez uma parceria com o governo gaúcho para realizar uma ação publicitária no local.
Ao todo, foram sete descidas. A primeira começou com Mineirinho a 30 metros de altura, e ele foi aumentando gradativamente o desafio, com 40m, 50m, 55m e 60m. Um recorde mundial foi estabelecido com a descida de 65m, mas faltava uma.