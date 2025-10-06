O Saneago/Goiás se prepara para a disputa da Superliga Masculina de Vôlei de 2025/26. Enquanto a competição nacional não começa, a equipe goiana concluiu a sua participação em dois torneios, Copa Brasília e Copa Goiás, e está no aguardo de seus próximos compromissos no Campeonato Goiano.\nLeia também\n+ Cobrança por melhorias na Praça do Avião leva jogador às redes sociais\nA Copa Brasília foi disputada por três clubes entre os dias 19 e 21 de setembro, na capital federal. O Goiás venceu por 3 a 2 o Monte Carmelo, que também disputará a Superliga, mas perdeu por 3 a 0 para o Brasília, que está na Superliga B. Com isso, terminou em 3º lugar, com dois pontos, contra três do Brasília e quatro do Monte Carmelo.\nA Copa Goiás, por sua vez, ocorreu na semana passada, nos três primeiros dias de outubro. No Ginásio Rio Vermelho, o time esmeraldino venceu os três jogos que disputou: 3 a 0 sobre o Brasília, e placares de 3 a 2 e 3 a 1 diante do Norde Vôlei, do Ceará (atual campeão da Superliga C). Assim, a equipe terminou com o título do torneio.